Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить Украину в «черную дыру Европы», только чтобы она не сближалась с Россией. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

Нарышкин пояснил, что для англосаксонской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое они готовы использовать, чтобы сберечь жизни американских и британских военных.

Глава СВР добавил, что после украинцев придут поляки, а затем, вероятно, и немцы.

«Когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы. Звучит предельно цинично, но именно такова логика стратегических замыслов Вашингтона и Лондона, это ясно, в том числе, из документальных материалов», — пояснил Нарышкин.

Ранее Нарышкин говорил, что в результате наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под угрозой окажется государственность Украины.