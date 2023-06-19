Британия намерена сохранить санкции против России

Правительство Великобритании разработало закон, который позволит королевству сохранить санкции в отношении Российской Федерации до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Украине в связи с проводимой специальной военной операцией в этой стране. Об этом сообщает Reuters.

«Поскольку Украина продолжает защищаться от вторжения России, очевидны ужасные последствия путинской войны. Потребности Украины в восстановлении огромны и будут огромными», — заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

По словам дипломата, Великобритания усиливает подход к санкциям и подтверждает то, что она готова поддерживать ограничения до тех пор, пока Россия не предоставит деньги для восстановления Украины.

19 мая стало известно, что Великобритания ввела санкции против 86 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Премьер Великобритании Риши Сунак также объявил о введении запрета на импорт российских алмазов, меди и никеля российского происхождения.

В дальнейшем британский премьер-министр Риши заявил, что западные лидеры не отступят от своей позиции по поддержке Украины. Находясь в Хиросиме на саммите G7, он отметил, что России необходимо знать, что Британия и другие страны останутся непоколебимыми в своей решимости поддерживать Украину.