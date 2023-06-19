В МИД РФ рассказали, кто торпедирует подготовку саммита Россия — Африка

Руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что деятельность США по торпедированию подготовки саммита Россия — Африка только нарастает. Его слова приводит ТАСС.

«Мы знаем, что африканские лидеры испытывают сейчас беспрецедентное давление, прежде всего со стороны США», — заявил он, выступая в Совфеде.

Озеров добавил, что «деятельность (США) по торпедированию предстоящей встречи в верхах в Санкт-Петербурге продолжает набирать обороты».

17 июня президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который ранее показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы делегации стран Африки по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы.