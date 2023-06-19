Блинкен заявил о необходимости зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпина заявил, что зерновую сделку нужно сохранить. Об этом сообщает ТАСС.

«Долгосрочное расширение (черноморской зерновой. — «Газета.Ru») инициативы имеет решающее значение для предотвращения продовольственного дефицита в некоторых беднейших странах и странах, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности», — сказал Блинкен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перспектив у зерновой сделки нет. По его словам, обязательства перед Россией по этому соглашению не выполнены. Песков подчеркнул, что РФ неоднократно продлевала зерновую сделку, проявляя таким образом добрую волю. Он пообещал, что Москва своевременно объявит о решении по зерновой сделке.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН в Стамбуле подписали соглашение о создании коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. В МИД России не раз отмечали, что «предложенный генсеком ООН Антониу Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года «пакет» договоренностей не работает».