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Столтенберг прояснил ситуацию со своим уходом с поста генсека НАТО

Генсек Столтенберг заявил, что не планирует возглавлять НАТО после осени 2023 года

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Alina Yarysh/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что не планирует возглавлять альянс после осени 2023 года. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем во время своего визита в ФРГ. Трансляция велась на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, он планирует доработать в должности главы североатлантического альянса до осени 2023 года, но дальнейших планов у него нет.

«Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени», — отметил Столтенберг.

Ранее газета The Guardian писала, что Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на год из-за отсутствия консенсуса в альянсе. В частности, в США сомневаются по кандидатуре Уоллеса на пост генсека НАТО из-за Украины.

Уоллесу необходимо твердое решение со стороны президента Соединенных Штатов Джо Байдена в его пользу, чтобы стать генсеком альянса.

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