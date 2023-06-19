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Нарышкин рассказал об угрозе для украинской государственности

Нарышкин: в результате наступления ВСУ под угрозой окажется государственность Украины

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете» заявил, что по оценкам западных аналитиков, в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины под угрозой может оказаться сама украинская государственность.

По его словам, задачи, о которых заявляет Киев, оцениваются экспертами как недостижимые.

Авторитетные представители спецслужб и военных ведомств США и стран Европы не исключают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам. Гибель большого количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожении военной техники приведут состоянии армии Украину к критическому. Это в свою очередь негативно отразится на президентстве Владимира Зеленского, высказал мнение Нарышкин.

«По ряду западных оценок, под угрозой может оказаться сама украинская государственность», — подытожил глава СВР РФ.

Ранее Нарышкин заявил, что Киев, вероятно, продолжает работу по созданию грязной ядерной бомбы.

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