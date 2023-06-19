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Столтенберг рассказал, чего ждать Киеву от саммита НАТО в Вильнюсе

Генсек Столтенберг: саммит НАТО в Вильнюсе подведет Украину ближе к альянсу

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что саммит Североатлантического альянса в Вильнюсе подведет Украину ближе к военному блоку. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Германии, передает Reuters.

«На саммите в Вильнюсе мы намерены подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина — НАТО, обеспечить многолетнюю программу военных поставок для Украины», — сказал генсек.

Накануне президент Чехии Петр Павел заявлял, что процесс вступления Украины в НАТО не может начаться в настоящий момент, так как на ее территории продолжается вооруженный конфликт.

До этого президент США Джо Байден говорил, что Украине необходимо соответствовать тем же требованиям, что и другим членам НАТО для вступления в альянс. Американский лидер подчеркивал, что процедура вступления в Североатлантический альянс для Украины не будет упрощена.

16 июня издание Politico сообщало, что Столтенберг предлагал договориться о возможности для Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу без выполнения плана действий по членству.

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