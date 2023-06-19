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Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном призвал США уважать КНР

Блинкен заявил Си, что США не хотят войны с Китаем и не поддержат независимость Тайваня

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Leah Millis/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что от того, смогут ли Пекин и Вашингтон правильно сосуществовать, зависит будущее и судьба человечества. Об этом говорится на сайте китайского МИД.

Китайский лидер заверил, что его страна уважает Соединенные Штаты и не будет бросать им вызов или пытаться заменить их, однако уважение должна проявить и американская сторона. Вашингтону не следует наносить ущерб законным правам и интересам Китайской Народной Республики, подчеркнул Си.

Председатель КНР также добавил, что Пекин надеется на то, что отношения между двумя странами преодолеют все трудности.

В свою очередь Блинкен отметил, что США не хотят новой «холодной войны» или менять систему Китая, а также не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с китайской стороной.

Си Цзиньпин подчеркнул, что конкуренция крупных держав не соответствует влияниям времени. По его словам, международное сообщество обеспокоено состоянием отношений США и Китая и не хочет выбирать одну из сторон.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин рассчитывает на то, что Вашингтон займет рациональную и прагматичную позицию в отношении Китая.

Встреча началась в 16:30 по местному времени (11:30 мск) в Доме народных собраний (китайский парламент) и продлилась всего 35 минут.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила на своей странице в Twitter, что Си Цзиньпин на встрече с Блинкеном выразил надежду на то, что его визит в Пекине внесет позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки.

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