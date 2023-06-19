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В Кремле прокомментировали идеи африканской делегации по решению конфликта на Украине

Песков: часть инициатив стран Африки по урегулированию на Украине может быть реализована

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициативы делегации стран Африки по урегулированию конфликта на Украине содержат идеи, которые могут быть реализованы. Об этом он сообщил во время брифинга с журналистами.

«В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что работа в этом направлении будет продолжена, в том числе на саммите Россия-Африка, который пройдет через месяц в Санкт-Петербурге.

Ранее президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявлял, что при проведении переговоров по завершению конфликта на Украине необходимо учитывать принципы неприсоединения к военным блокам.

Накануне Песков говорил, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию конфликта на Украине во многом реализуема.

17 июня президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров.

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