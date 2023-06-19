В Германии выступили за роспуск Евросоюза

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила распустить Европейский союз, потому что «терпение в отношении ЕС исчерпано». Об этом говорится в проекте предвыборной программы партии, сообщает Welt.

Партия предлагает «упорядоченный роспуск ЕС». По мнению АдГ, ЕС «превратился в недемократическую конструкцию» и управляется «непрозрачной, неконтролируемой бюрократией».

Вместо этого «Альтернатива для Германии» предлагает создать новое европейское экономическое сообщество.

По мнению партии, решение о «новой форме сосуществования народов Европы» должно приниматься на референдуме. Партия также хочет упразднить парламент ЕС. Но пока он существует, партия хочет войти в новый состав европейского парламента и противостоять «дальнейшим ограничениям национального суверенитета и дальнейшему перераспределению богатства и активов наших граждан посредством правил ЕС».

Голосование по проекту программы пройдет на партийном съезде в Магдебурге в конце июля. Европейские выборы пройдут в июне 2024 года.

Издание Daily Express писало, что из Европейского союза из-за политики объединения могут выйти Италия, Греция, Польша и Франция.

Лидер партии «Шведские демократы» Йимми Окессон заявлял, что Европейский Союз начинает быть похожим на смирительную рубашку для Швеции.