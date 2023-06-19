В Госдуме выразили уверенность, что оппозиционерам не удастся свергнуть Лукашенко

Несмотря на то, что Варшава крайне заинтересована в поддержке оппозиционных структур Белоруссии, спецслужбы не допустят свержения президента республики Александра Лукашенко. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя новость о подготовке в Польше боевиков для дестабилизации обстановки в соседней стране.

«Это очевидная диверсионная террористическая деятельность, направленная на вмешательство в дела соседнего белорусского государства. Я уверен, что спецслужбы и Белоруссии, и России, спецслужбы Союзного государства, сейчас перед ними стоит задача, каким образом купировать, не допустить проникновения этих диверсантов на территорию Союзного государства, в Россию или Белоруссию, каким образом противостоять всему этому», — отметил Затулин.

Он напомнил, что после начала специальной военной операции на Украине, Варшава стала активно пытаться дестабилизировать Белоруссию, причем не скрывая этого.

Ранее издание The Sunday Times сообщило, что несколько сотен уехавших из страны граждан Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше для свержения Лукашенко.