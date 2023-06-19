Лавров обвинил Запад в попытке расшатать обстановку в РФ перед выборами в 2024 году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе заседания комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом заявил, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую стабильность перед президентскими выборами в России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, страны Запада располагают самыми разнообразными формами вмешательства во внутренние дела других государств, в том числе шантаж, угрозы и организацию цветных революций.

«Удавшийся в 2014 году кровавый госпереворот на Украине пытались повторить спустя шесть лет в Белоруссии. Неудачно. На этом явно не остановятся, откровенно ставят цель расшатать внутриполитическую стабильность в нашей стране, особенно в контексте президентских выборов следующего года», — пояснил Лавров.

Ранее Лавров говорил, что решение немецких политиков признать РФ главной угрозой расходится с интересами ФРГ.