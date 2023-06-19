МИД КНР не опроверг готовность Китая быть гарантом безопасности Украины

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не подтвердила и не опровергла готовность Пекина стать гарантом безопасности Украины. Об этом сообщил ТАСС.

Дипломат отметила, что по украинскому вопросу позиция Китая «последовательна и ясна», Пекин продолжит по-своему продвигать мирные переговоры и способствовать политическому урегулированию конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин на встрече 17 июня с лидерами и представителями миссии стран Африки показал проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.

В дальнейшем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе встречи с журналистами, что в ходе встречи с главой РФ африканские лидеры выделяли 12 пунктов мирного плана Китая и те его части, которые им близки, причем особый акцент был сделан на единообразное толкование Устава ООН и отсутствие двойных стандартов.

24 февраля этого года Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.