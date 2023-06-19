В Китае назвали причину низкого уровня отношений с США

Отношения Пекина и Вашингтона находятся на низком уровне, первопричиной которого стало неправильное восприятие Китая Соединенными Штатами. Об этом заявил руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, передает Reuters.

«Мы должны ответственно относиться к людям, истории и миру и обратить вспять нисходящую спираль американо-китайских отношений», — отметил высокопоставленный китайский дипломат на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ван И также подчеркнул, что Блинкен приехал в КНР в критический момент для китайско-американских отношений.

В Пекине также призвали США прекратить подавлять развитие Китая и раздувать теорию «китайской угрозы».

Ван И в ходе встречи с Энтони Блинкеном также обозначил, что Китай не пойдет на компромиссы по тайваньскому вопросу.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. Это первый визит госсекретаря США в Китай за последние пять лет.