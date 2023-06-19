МИД Кубы анонсировал европейское турне президента Мигеля Диас-Канеля

Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетит несколько европейских стран в период с 20 по 24 июня. Соответствующая информация появилась на официальном сайте министерства иностранных дел республики.

В частности, глава государства прилетит в Париж на саммит по вопросу нового мирового финансового пакта. Политик примет участие в мероприятии в качестве председателя «Группы 77 плюс Китай».

«Кроме того, он посетит Италию и совершит визит в город-государство Ватикан. Также планируется официальная программа в Республике Сербия», — указано в сообщении, которое цитирует ФАН.