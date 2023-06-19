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Президент ЮАР рассказал о результатах поездки африканской миссии в Россию и на Украину

Рамафоса: результаты поездки африканской миссии в Россию и на Украину обнадеживают

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Pavel Bednyakov/Reuters

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса заявил, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта на Украине обнадеживающими. Об этом Рамафоса сообщил в еженедельном обращении к народу ЮАР, передает ТАСС.

Президент ЮАР заявил, что африканская миссия получила «позитивный прием» с обеих стран, что, по его мнению, «обнадеживает» и «дает основания для оптимизма» в отношении того, что предложения ЮАР будут рассмотрены.

«Мы представили предложение из десяти пунктов, которое, по нашему мнению, может способствовать различным усилиям, прилагаемым различными сторонами для прекращения конфликта», — сказал он.

Рамафоса уточнил, что в предложение, которое было сформулировано в рамках африканской мирной инициативы, были включены призывы к деэскалации боевых действий и началу переговоров, а также призывы к освобождению пленных, возвращению детей, расширению гуманитарной поддержки.

«Суверенитет стран следует уважать в соответствии с принципами Устава ООН. Мы подчеркнули настоятельную необходимость обеспечения безопасности обеих стран», — заключил африканский лидер.

Ранее Сирил Рамафоса заявлял, что миротворческая миссия стран Африки обсудила с президентом России Владимиром Путиным ряд вопросов, которые связаны с украинским кризисом, и согласилась продолжить обсуждение на саммите Россия – Африка.

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