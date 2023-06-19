В Пекине напомнили США о необходимости уважать суверенитет КНР

Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Пекин не пойдет на компромиссы по тайваньскому вопросу. Его слова приводит Центральное телевидение Китая (ЦТК).

По словам китайского дипломата, Пекин не пойдет на уступки и компромиссы в отношении Тайваня.

«Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая <...> В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок», — пояснил Ван И.

Ранее Ван И на встрече с Блинкеном призывал США прекратить подавлять развитие Китая.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня.

До этого в Госдепе США сообщали, что в расписании Блинкена во время визита в КНР нет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.