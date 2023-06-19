Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пекин призвал Вашингтон отменить санкции в отношении Китая

Ван И на встрече с Блинкеном призвал США прекратить подавлять развитие Китая

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И в ходе встречи с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить подавлять развитие Китая и раздувать теорию «китайской угрозы». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«Ван И потребовал от США ... отменить незаконные односторонние санкции против Китая, перестать оказывать давление на научно-техническое развитие Китая и произвольно вмешиваться во внутренние дела Китая», — говорится в сообщении.

Ван И подчеркнул, что госсекретарь США приехал в Пекин в критический момент для китайско-американских отношений, в который стоит сделать выбор между диалогом и конфронтацией.

Ранее в Госдепе США сообщали, что расписание Блинкена во время его визита в Китай не содержит встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях