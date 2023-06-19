Пекин призвал Вашингтон отменить санкции в отношении Китая

Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И в ходе встречи с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить подавлять развитие Китая и раздувать теорию «китайской угрозы». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

«Ван И потребовал от США ... отменить незаконные односторонние санкции против Китая, перестать оказывать давление на научно-техническое развитие Китая и произвольно вмешиваться во внутренние дела Китая», — говорится в сообщении.

Ван И подчеркнул, что госсекретарь США приехал в Пекин в критический момент для китайско-американских отношений, в который стоит сделать выбор между диалогом и конфронтацией.

Ранее в Госдепе США сообщали, что расписание Блинкена во время его визита в Китай не содержит встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.