В Швеции допустили возможность военного нападения со стороны России

Комитет по обороне парламента Швеции допускает, что Россия может напасть на страну. Об этом говорится в отчете комитета, с которым ознакомился шведский телеканал SVT.

В парламентском докладе, который должен быть опубликован сегодня, отмечается, что хотя российские войска заняты в СВО на Украине, нельзя исключать нападения на Швецию.

«Россия также еще больше снизила порог применения военной силы и демонстрирует высокую склонность к политическим и военным рискам. Способность России проводить операции с использованием военно-воздушных сил, военно-морских сил, оружия дальнего радиуса действия или ядерного оружия против Швеции остается неизменной», – говорится в документе.

По данным телеканала, один из авторов доклада назвал его «четким сигналом для России». Отчет получил название Allvarstid («Время серьезности»). Источники SVT отмечают, что это прямая отсылка к периоду Второй мировой войны.

В докладе изложена новая оборонная доктрина Швеции, в основе которой лежит членство в НАТО.

Глава шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон считает, что Россия якобы создает различные препятствия на пути вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что гарантий присоединения Швеции к альянсу на саммите блока в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, нет.