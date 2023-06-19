Катар и ОАЭ решили восстановить дипломатические отношения

Катар и Объединенные Арабские Эмираты договорились о восстановлении дипломатических отношений, посольства и консульства двух стран начинают работать с понедельника, 19 июня. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара на своей странице в Twitter.

«На основе соглашения и стремления двух стран к укреплению двусторонних отношений Катар и ОАЭ объявляют о возобновлении дипломатических отношений с возобновлением работы посольства Катар в Абу-Даби и консульства в Дубае, а также посольства ОАЭ в Дохе в понедельник, 19 июня 2023 года», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что «этот шаг является воплощением воли руководства двух стран и [направлен] на укрепление совместной арабской работы с целью реализации стремлений двух братских народов».

В июне 2017 Объединенные Арабские Эмираты совместно с Бахрейном, Египтом, Ливией и Йеменом разорвали дипотношения с Катаром, обвинив страну в том, что она играет дестабилизирующую роль и поддерживает экстремистскую идеологию, а также действующие в регионе группировки. Доха, в свою очередь, назвала эти утверждения голословными.

Ранее главы Министерств иностранных дел Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и ОАЭ начали проводить консультации по вопросу возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Участники встречи призвали вернуть страну в «арабское лоно».