WP: вступление Украины в ЕС зависит от борьбы с коррупцией в стране

В то время как Украина переходит в контрнаступление, правоохранительные органы в Киеве ведут войну с коррупцией «с не менее высокими ставками на будущее страны». Об этом пишет издание The Washington Post.

Газета отмечает, что «мечта Украины о вступлении в Европейский Союз будет частично зависеть от борьбы с коррупцией».

«Украина выживает не только за счет пожертвованного оружия, но и за счет иностранной экономической помощи, и сторонники Запада хотят быть уверены, что их деньги не будут потеряны из-за взяточничества и злоупотреблений, которые долгое время тормозили демократические устремления Украины», — говорится в статье.

WP пишет, что финансовая поддержка Киева может пошатнуться, «если страна будет рассматриваться как черная дыра для западной помощи».

С результатами борьбы с коррупцией, как пишет WP, связано и «политическое будущее президента Владимира Зеленского, который пришел к власти четыре года назад, обещая искоренить коррупцию». По мнению авторов статьи, она «может висеть на волоске».

«Члены команды Зеленского говорят, что борьба с коррупцией сейчас набирает обороты», однако на «других фронтах борьбы с коррупцией Зеленский и его партия, которая имеет большинство в законодательном органе страны, Верховной раде, терпят неудачу», говорится в материале. В частности, газета уточняет, что законопроект, который восстановит публичное декларирование имущества чиновников, застопорился в парламенте.

15 мая бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева задержали по подозрению в получении взятки в размере $2,7 млн. 18 мая он был арестован на 60 дней.

В отношении 11 судей Верховного суда (ВС) Украины могут возбудить уголовное дело по подозрению в формировании ОПГ.