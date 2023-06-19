Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

WP: вступление Украины в ЕС зависит от борьбы с коррупцией в стране

WP: политическое будущее Зеленского висит на волоске из-за неудач в борьбе с коррупцией

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

В то время как Украина переходит в контрнаступление, правоохранительные органы в Киеве ведут войну с коррупцией «с не менее высокими ставками на будущее страны». Об этом пишет издание The Washington Post.

Газета отмечает, что «мечта Украины о вступлении в Европейский Союз будет частично зависеть от борьбы с коррупцией».

«Украина выживает не только за счет пожертвованного оружия, но и за счет иностранной экономической помощи, и сторонники Запада хотят быть уверены, что их деньги не будут потеряны из-за взяточничества и злоупотреблений, которые долгое время тормозили демократические устремления Украины», — говорится в статье.

WP пишет, что финансовая поддержка Киева может пошатнуться, «если страна будет рассматриваться как черная дыра для западной помощи».

С результатами борьбы с коррупцией, как пишет WP, связано и «политическое будущее президента Владимира Зеленского, который пришел к власти четыре года назад, обещая искоренить коррупцию». По мнению авторов статьи, она «может висеть на волоске».

«Члены команды Зеленского говорят, что борьба с коррупцией сейчас набирает обороты», однако на «других фронтах борьбы с коррупцией Зеленский и его партия, которая имеет большинство в законодательном органе страны, Верховной раде, терпят неудачу», говорится в материале. В частности, газета уточняет, что законопроект, который восстановит публичное декларирование имущества чиновников, застопорился в парламенте.

15 мая бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева задержали по подозрению в получении взятки в размере $2,7 млн. 18 мая он был арестован на 60 дней.

В отношении 11 судей Верховного суда (ВС) Украины могут возбудить уголовное дело по подозрению в формировании ОПГ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях