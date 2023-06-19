Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Япония считает важными для мирового сообщества отношения США и КНР

В Токио заявили о крайней важности для мирового сообщества отношений между США и КНР

close
100%
Global Look Press

Отношения между Вашингтоном и Пекином являются важными для мирового сообщества. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.

По словам Мацуно, отношения США и Китая крайне важны для всего мира. Японский чиновник отметил, что Токио, имея крепкие и доверительные союзнические отношения с Вашингтоном, продолжит сотрудничество с ним в различных областях, а также будет стараться требовать от Китая выполнения «обязанностей большой державы».

Ранее сообщалось, что японское правительство выразило Китаю протест и серьезную обеспокоенность по причине нарушения ее территориальных вод в районе острова Якусима гидрографическим судном военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

По информации Министерства обороны Японии, принадлежащее Китаю судно находилось в территориальных водах страны примерно три часа, а затем продолжило двигаться в западном направлении.

Власти Японии также выразили озабоченность проведением совместного патрулирования Воздушно-космических сил РФ и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях