Япония считает важными для мирового сообщества отношения США и КНР

Отношения между Вашингтоном и Пекином являются важными для мирового сообщества. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, сообщает РИА Новости.

По словам Мацуно, отношения США и Китая крайне важны для всего мира. Японский чиновник отметил, что Токио, имея крепкие и доверительные союзнические отношения с Вашингтоном, продолжит сотрудничество с ним в различных областях, а также будет стараться требовать от Китая выполнения «обязанностей большой державы».

Ранее сообщалось, что японское правительство выразило Китаю протест и серьезную обеспокоенность по причине нарушения ее территориальных вод в районе острова Якусима гидрографическим судном военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

По информации Министерства обороны Японии, принадлежащее Китаю судно находилось в территориальных водах страны примерно три часа, а затем продолжило двигаться в западном направлении.

Власти Японии также выразили озабоченность проведением совместного патрулирования Воздушно-космических сил РФ и Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.