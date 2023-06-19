В МИД России рассказали, как долго пробудет российское ядерное оружие в Белоруссии

Договоренность о нахождении тактического ядерного оружия (ТЯО) России на территории Белоруссии не предполагает ограничения по времени. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Алексей Полищук.

«Основными условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии», — уточнил дипломат.

Полищук пояснил, что США также должны вернуть из Европы ядерное оружие на свое территорию, а соответствующую инфраструктуру в странах ЕС уничтожить.

Дипломат заявил, что решение разместить ядерное оружие в Белоруссии – вынужденная мера, так как Запад открыто поддерживает киевский режим и не желает принимать во внимание точку зрения российской стороны.

Полищук добавил, что действия России не противоречат имеющимся у нее международно-правовым обязательствам, в том числе по Договору о нераспространении ядерного оружия, так как контроль над ядерными вооружениями остается за Россией.

Ранее, 16 июня, президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что первые ядерные заряды России доставлены в Белоруссию.

Он добавил, что работа по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии будет завершена до конца года.