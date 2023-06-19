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Официальное расписание Блинкена не содержит встречи с Си Цзиньпином в Пекине

Госдеп США: в расписании Блинкена во время визита в КНР не имеется встречи с Си Цзиньпином

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Brendan Smialowski/Pool via Reuters

Расписание главы Государственного департамента США Энтони Блинкена во время его визита в Китай не содержит встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на опубликованный Госдепом график Блинкена сообщает РИА Новости.

Возможная встреча с лидером Китая остается главной интригой поездки Блинкена и показателем «успеха» визита госсекретаря в Пекин. В СМИ накануне визита появлялась информация о вероятности такой встречи, но официально ни Вашингтон, ни Пекин этого не подтверждали.

Госсекретарь США, согласно расписанию, 19 июня встретится с руководителем канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И, встретится с выпускниками программы обмена на круглом столе, а также примет сотрудников и семьи посольства США в Китае и американскими бизнес-лидерами. После этих мероприятий официальный визит Байдена в КНР завершится пресс-конференцией.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган в ходе официальных переговоров с Блинкеном выразил надежду на построение стабильных отношений с США.

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