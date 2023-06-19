В МИД России предостерегли от провокаций в отношении российских военных в Приднестровье

Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Он напомнил, что российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и опергруппы российских войск.
«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться <…> как нападение на Российскую Федерацию», — сказал Полищук.
Кроме того, он назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти из Приднестровья, если они хотят жить, «демонстрацией агрессивного курса киевского режима».
В мае глава представительства Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков заявил, что Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев для безопасности.
Российский сенатор Владимир Джабаров поддержал желание властей Приднестровья увеличить число миротворцев, назвав этот запрос оправданным.