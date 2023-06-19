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В МИД России предостерегли от провокаций в отношении российских военных в Приднестровье

МИД: провокации против российских военных в Приднестровье Москва сочтет нападением на Россию

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Сергей Кузнецов/РИА «Новости»

Москва предостерегает от любых попыток дестабилизации ситуации вокруг Приднестровья, заявил в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он напомнил, что российские военные находятся в регионе на легитимных основаниях в составе совместных миротворческих сил и опергруппы российских войск.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться <…> как нападение на Российскую Федерацию», — сказал Полищук.

Кроме того, он назвал слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти из Приднестровья, если они хотят жить, «демонстрацией агрессивного курса киевского режима».

В мае глава представительства Приднестровской Молдавской Республики в России Леонид Манаков заявил, что Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев для безопасности.

Российский сенатор Владимир Джабаров поддержал желание властей Приднестровья увеличить число миротворцев, назвав этот запрос оправданным.

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