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Глава МИД КНР назвал Тайвань самым большим риском в отношениях с США

Глава МИД КНР Цинь Ган: вопрос Тайваня представляет самый значительный риск в отношениях с США

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Mohamed A. Abd El Ghany/Reuters

Глава МИД КНР Китая Цинь Ган заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что вопрос Тайваня представляет «самый значительный риск» в отношениях с Вашингтоном.

«Тайваньский вопрос лежит в основе коренных интересов Китая, является <…> наиболее значительным риском [в отношениях с США]»,— приводит Центральное телевидение Китая слова Цинь Гана.

Комментируя ситуацию в отношениях с США в целом, Цинь Ган заявил, что они находятся на низшей точке с установления дипотношений. При этом китайский дипломат отметил, что Пекин стремится выстроить стабильное, предсказуемое и конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами Америки.

В свою очередь, Блинкен заявил на встрече с коллегой из КНР, что США продолжат защищать свои интересы и ценности.

Вопрос Тайваня, о котором упомянул Цинь Ган, обострился в августе 2022 года после поездки спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других государств как поддержку независимости Тайваня.

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