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Израиль не стал комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского

МИД Израиля воздержался от комментариев слов Путина о еврейском происхождении Зеленского

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Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайят заявил, что ведомство на данный момент воздержится от комментариев по поводу недавних высказываний президента Российской Федерации Владимира Путина о еврейском происхождении Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Хайят подчеркнул, что израильское внешнеполитическое ведомство в текущий момент не планирует давать комментариев на данную тему, а также подчеркнул, что не исключает некой реакции МИДа по этому вопросу в будущем.

В публикации отмечается, что в канцелярии премьер-министра Израиля соответствующий запрос агентства переадресовали в МИД страны, отметив, что информации о планах прокомментировать эту ситуацию нет.

Ранее Путин на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал, как его друзья называют президента Украины Владимира Зеленского.

«Мои еврейские друзья говорят, что Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа», — заявил Путин.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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