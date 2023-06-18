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В США предложили Блинкену на пути из Пекина посетить Тайвань

Группа конгрессменов США призвала Блинкена посетить Тайвань после поездки в Пекин

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Семь членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии призвали госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена после поездки в Пекин посетить Тайвань, пишет Центральное информационное агентство острова.

В публикации говорится, что в письменном обращении конгрессмены указали, что такой визит позволил бы дать ответ на «широко освещаемые задержки в поставках США систем вооружений Тайваню», которые оценивается в порядка $20 млрд.

В выдержках из этого обращения, которое приводит агентство, говорится, что такой визит может стать ясным сигналом о том, что США не нужно разрешение Коммунистической партии Китая на то, чтобы встречаться с друзьями и союзниками на Тайване или где-либо еще.

Документ подписали конгрессмены Скот Пэрри,Том Тиффани, Байрон Доналдс, Нэнси Мэйс, Энди Оглс, Дэн Крэншоу и Ирл Картер.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ван Ваньбинь заявил, что Вашингтон относится к жителям Тайваня как к пушечному мясу, а к самому острову как к пешке в своей игре.

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