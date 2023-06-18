Президент Финляндии высказался о развитии отношений России с развивающимися странами

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к взаимоотношениям Российской Федерации с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Независимо от того, связано ли это (негативное отношение) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьезно», — заявил президент Финляндии.

По его мнению, многие развивающиеся страны относятся к Западу с подозрением.

Ниинистё упомянул группу БРИКС, которая, по его словам, «становится все более привлекательной» и рассматривается как «своего рода противодействие Западу».

Ранее Ниинистё попросил специалистов выяснить правовой статус российского консульства на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) и допустил, что статус может быть пересмотрен.

До этого Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипмиссии страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении российского посольства.