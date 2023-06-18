Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии высказался о развитии отношений России с развивающимися странами

Президент Финляндии Ниинистё озабочен развитием отношений России с развивающими странами

close
100%
Micha Jozefaciuk/Wikimedia Commons

Президент Финляндии Саули Ниинистё призвал всерьез отнестись к взаимоотношениям Российской Федерации с развивающимися странами и к их негативному отношению к Западу. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Независимо от того, связано ли это (негативное отношение) с неоспоримыми историческими ошибками или чувством невыгодного положения в процессе принятия решений на международном уровне, к этому следует относиться серьезно», — заявил президент Финляндии.

По его мнению, многие развивающиеся страны относятся к Западу с подозрением.

Ниинистё упомянул группу БРИКС, которая, по его словам, «становится все более привлекательной» и рассматривается как «своего рода противодействие Западу».

Ранее Ниинистё попросил специалистов выяснить правовой статус российского консульства на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) и допустил, что статус может быть пересмотрен.

До этого Ниинистё заявил, что заморозка банковских счетов дипмиссии страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении российского посольства.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях