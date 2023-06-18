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Макрон доказал, что может выпить бутылку пива залпом

Макрон отметил победу «Тулузы» в ЧФ по регби, выпив бутылку пива в раздевалке команды

Президент Франции Эммануэль Макарон отметил победу команды «Тулуза» в Чемпионате Франции по регби, выпив залпом бутылку пива в раздевалки команды, пишет Le Figaro.

«Воодушевленный игроками Тулузы, Эммануэль Макрон принял вызов, и выпил пиво в раздевалках французских чемпионов», — пишет издание.

На поступок президента бурно отреагировали все присутствующие в раздевалке — кричали и аплодировали. Многие снимали Макрона на телефон.

По словам газеты, президент также пошел в раздевалку к проигравшей команде, чтобы утешить их после поражения.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что король Великобритании Карл III выпил пинту пива в последний день визита в Германию.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с выпил обещанную пинту пива пива по случаю ослабления ограничений на работу пабов и баров.

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