Финляндия может пересмотреть статус консульства России на Аландских островах

Президент Финляндии Саули Ниинисте попросил специалистов выяснить правовой статус российского консульства на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) и допустил, что статус может быть пересмотрен. Об этом сообщает Ilta Sanomat.

Президент Финляндии подчеркнул, что попросил разъяснить правовой статус этого консульства в этих договорных структурах.

«Если, как утверждают некоторые, это связано с Парижским мирным договором (1947), тогда в него вовлечены довольно много сторон и соглашение не является двусторонним. Но, как я уже сказал, хорошо бы разобраться с этим», — подчеркнул Ниинисте.

Президент отметил, что необходимо внимательно следить за функцией российского консульства.

Ранее Ниинисте заявил, что заморозка банковских счетов дипмиссии страны в России выходит за рамки аналогичных мер, применяемых в ограничении российского посольства.

Политик подчеркнул, что замораживание счетов в качестве ответной меры со стороны РФ является чрезмерным.

Ниинистё отметил, что в условиях блокировки предстоит продумать, как обеспечить работу диппредставительств в России.