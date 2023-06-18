Столтенберг может остаться генсеком НАТО еще на год из-за отсутствия консенсуса в альянсе

В США скептически относятся к кандидатуре главы Минобороны Британии Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, ряд американских военных недовольны им из-за его мер по Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

В публикации отмечается, что политические разногласия по поводу приемников повышают шанс того, что нынешнему генсеку альянса Йенсу Столтенбергу на саммите НАТО в Литве предложат остаться на посту еще на год. Это будет уже третий раз, когда бывшего премьер-министра Норвегии простят продлить срок его полномочий.

«У США также есть сомнения по поводу Уоллеса, некоторые в вооруженных силах недовольны тем, как он определяет темпы событий по вопросу Украины», — утверждает издание.

Guardian подчеркивает, что Уоллесу необходимо твердое решение со стороны президента Соединенных Штатов Джо Байдена в его пользу, чтобы стать генсеком альянса.

Ранее Столтенберг заявил после встречи министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе, что «не стремится» продлевать свои полномочия на посту главы альянса.

Пост генсека Столтенберг занимает с 1 октября 2014 года. Его мандат на этом посту истекал 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года.