Представитель посольства Китая в Британии заявил, что встреча замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан является нарушением норм международных отношений со стороны Лондона. Об этом сообщает сообщается на сайте китайской дипмиссии.

«Британская сторона позволила определенному лицу из региона Тайваня посетить Соединенное Королевство и организовала встречу соответствующего чиновника с упомянутым человеком. Это действие является серьезным нарушением принципа «одного Китая» и базовых норм международных отношений», — говорится в заявлении.

Посольство Китая призвало Лондон прекратить официальные контакты с властями Китая, в ином случае это на это будет применены действия со стороны Пекина.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Ван Ваньбинь заявил, что Вашингтон относится к жителям Тайваня как к пушечному мясу, а к самому острову как к пешке в своей игре.

Ван Ваньбинь уверен, что Соединенные Штаты используют Тайвань для сдерживания Китая и в этом стремлении даже готовы «уничтожить Тайвань».