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Женщины заявили о домогательствах делегатов прошлогодней конференции ООН

Financial Times: женщины заявили о домогательствах делегатов конференции ООН в 2022 году

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Shutterstock

Женщины, участвовавшие в конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2022 году, заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что глава делегации от Мексики Камила Сепеда пожаловалась на то, что один из делегатов отправлял ей неприемлемые послания с домогательствами. С подобным отношением столкнулись еще несколько участниц конференции.

Издание отмечает, что в связи с произошедшем делегаты от Мексики, ПеруГерманииСШАКанады и Великобритании направили организаторам климатического саммита, который должен пройти в ноябре в Дубае, обращение, в котором просят обратить особое внимание на отношение к женщинам-участницам переговоров во избежание негативного опыта прошлогодней конференции.

Ранее стало известно, что в Германии возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании.

Отмечается, что прокуратура Берлина начала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»). Его инициировали после двух обращений: одно поступило в полицию, а другое — в прокуратуру.

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