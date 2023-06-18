Женщины заявили о домогательствах делегатов прошлогодней конференции ООН

Женщины, участвовавшие в конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2022 году, заявили о фактах домогательств и оскорблений со стороны делегатов-мужчин. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что глава делегации от Мексики Камила Сепеда пожаловалась на то, что один из делегатов отправлял ей неприемлемые послания с домогательствами. С подобным отношением столкнулись еще несколько участниц конференции.

Издание отмечает, что в связи с произошедшем делегаты от Мексики, Перу, Германии, США, Канады и Великобритании направили организаторам климатического саммита, который должен пройти в ноябре в Дубае, обращение, в котором просят обратить особое внимание на отношение к женщинам-участницам переговоров во избежание негативного опыта прошлогодней конференции.

Ранее стало известно, что в Германии возбудили уголовное дело против солиста Rammstein Тилля Линдеманна по статье об изнасиловании.

Отмечается, что прокуратура Берлина начала расследование по статье 177 УК ФРГ («насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»). Его инициировали после двух обращений: одно поступило в полицию, а другое — в прокуратуру.