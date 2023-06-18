Стали известны планы Путина на будущей неделе

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе будет проводить встречу с выпускниками военных вузов и совещание о развитии внутренних водных путей страны. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

О некоторых рабочих встречах главы государства стало известно из программы «Москва. Кремль. Путин».

В День памяти и скорби, 22 июня, Путин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

По словам Зарубина, в графике у президента РФ значатся совещания с членами правительства и постоянными членами Совбеза.

Также у Путина могут быть и другие встречи, про них станет известно позже.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что неформальная встреча Путина с лидерами Африки была долгой и оживленной.

Также Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводили неформальную встречу в Сочи в рамках Третьего Евразийского конгресса.