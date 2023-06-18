Путин рассказал о сплоченности российского общества в ходе СВО

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о большой сплоченности российского общества в ходе специальной военной операции. Об этом он рассказал в закрытой части общения с военными корреспондентами. Фрагменты эфира опубликовал телеканал «Россия 1».

Он заявил, что «это большое наше преимущество... России».

«И наше с вами, со СМИ, потому что это очень огромная работа СМИ — что мы вместе с вами за последнее время выстроили единство российского общества», — сказал Путин.

По его словам, российское общество «в ходе военных действий, военной операции проявило нужную России сплоченность».

Также Владимир Путин в закрытой части встречи с военкорами на этой неделе заявил, что информационная работа в ходе СВО очень важна. Говоря о работе военкоров, Путин заявил, что «в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства».

Кроме того, Путин на встрече с военкорами заявил, что отдельная рабочая группа при администрации президента для систематизации идей по СВО не требуется. При этом призвал продумать меры для систематизации новых идей.