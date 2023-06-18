Лавров оценил решение Германии указать РФ угрозой в стратегии нацбезопасности

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что решения властей Германии не опираются на логику и интересы страны. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста канала »Россия 1» Павла Зарубина.

Российский министр прокомментировал новую стратегию национальной безопасности Германии, в которой Россия названа «угрозой №1».

«Мне трудно комментировать действия, высказывания, документы, принимаемые современными германскими политиками. Они не опираются ни на логику, ни на интересы самой Германии и германского народа», — пояснил Лавров.

Ранее Лавров посоветовал главе МО ФРГ Бориса Писториуса изучить европейских коллег на фоне его заявлений о президент РФ Владимире Путине.