Путин указал на важность информационной работы в ходе СВО

Президент России Владимир Путин в закрытой части встречи с военкорами на этой неделе заявил, что информационная работа в ходе СВО очень важна. Фрагмент эфира был опубликован на телеканале «Россия 1».

«Информационная работа — один из самых важных боевых участков», — заявил Путин.

Говоря о работе военкоров, Путин заявил, что «в чисто информационном пространстве каждое ваше действие должно работать на укрепление работоспособности российского государства».

Также он заявил, что нельзя поддаваться тому, что частные интересы становятся выше государственных.

«Не тот случай и не то время», — подчеркнул он.

Также Путин на встрече с военкорами поручил подумать над мерами систематизации новых идей по специальной военной операции. По словам главы государства, было бы хорошим решением собирать информацию по наиболее перспективным техническим средствам. Как добавил Путин, «рабочую группу создавать бессмысленно», но «нужно какую-то системную работу наладить».