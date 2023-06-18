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Путин призвал привлекать гражданских специалистов к работе с участниками СВО

Президент России Путин: к работе с участниками СВО надо привлекать психологов и историков

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что к работе с участниками СВО надо привлекать психологов, историков и других гражданских специалистов. Заявление было сделано главой страны на встрече с военкорами, передает ТАСС.

«Привлекать — я бы не стеснялся — гражданских специалистов, которые умеют эффективно работать с определенной категорией наших ребят, особенно воюющих ребят. Психологи нужны, хорошие педагоги, историки, знающие дело», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о необходимости введения в частях аналога должности политрука.

В ходе общения с Путиным военкор «Первого канала» Ирина Куксенкова заявила, что реабилитация бойцов СВО — работа «огромная, объемная и не менее важна, чем то, что происходит на передовой».

Ранее Путин на встрече с военкорами поручил наладить работу по систематизации идей по СВО.

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