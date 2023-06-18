Вучич считает ситуацию в Косово самой сложной за почти четверть века

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к гражданам назвал ситуацию в Косово «самой сложной за последние 24 года». Об этом сообщает Tanjug.

«Ситуация самая сложная за последние 24 года, наш народ подвергается жестокому нападению, я знаю, насколько мы малы по сравнению с НАТО, и что наша политика должна быть направлена ​​на развитие и экономический прогресс, но я осознаю, насколько угрожают нашему народу», — заявил президент Сербии.

По словам Вучича, существование Сербии находится под угрозой, против страны ведется настоящая гибридная война.

«Единственные, о ком я могу сказать, что они не сделали ошибку, — это командование НАТО и бойцы КФОР», — заявил политик в той же речи.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна прекращает публичное информирование международного сообщества о своих стратегических планах в военном секторе, но исключение будет сделано для НАТО.