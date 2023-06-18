Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич ожидает, что Сербия в будущем может встать перед важным выбором

Президент Вучич: Сербия в будущем может встать перед выбором между ЕС и БРИКС

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Презиент Сербии Александр Вучич заявил, что в будущем перед сербами может стать вопрос выбора между Европейским союзом и БРИКС. Об этом Вучич сказал журналистам, передает ТАСС.

Вучич назвал выбор между Евросоюзом и БРИКС «большим вопросом на будущее, который наверняка откроется в этой стране».

»Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть менее четырех лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом Европейского союза в тот момент? Очевидно, что нет, потому что они не хотят нас видеть», — отметил сербский лидер.

Также Александр Вучич заявил, что страна прекращает публичное информирование международного сообщества об изменении статуса своей боевой готовности. Сербский глава государства пояснил, что актуальные сведения будут предоставлять только НАТО в связи с наличием обязательств в рамках резолюции Совета Безопасности ООН. Другие подробности Вучич приводить не стал.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях