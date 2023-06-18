Вучич ожидает, что Сербия в будущем может встать перед важным выбором

Презиент Сербии Александр Вучич заявил, что в будущем перед сербами может стать вопрос выбора между Европейским союзом и БРИКС. Об этом Вучич сказал журналистам, передает ТАСС.

Вучич назвал выбор между Евросоюзом и БРИКС «большим вопросом на будущее, который наверняка откроется в этой стране».

»Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть менее четырех лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом Европейского союза в тот момент? Очевидно, что нет, потому что они не хотят нас видеть», — отметил сербский лидер.

Также Александр Вучич заявил, что страна прекращает публичное информирование международного сообщества об изменении статуса своей боевой готовности. Сербский глава государства пояснил, что актуальные сведения будут предоставлять только НАТО в связи с наличием обязательств в рамках резолюции Совета Безопасности ООН. Другие подробности Вучич приводить не стал.