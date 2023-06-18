В Кремле пообещали наказывать за призывы «убивать русских»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ будет наказывать за призывы «убивать русских». Такое заявление политик сделал в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин».

«Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что призывы убивать русских озвучивают «наши враги».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире украинского телемарафона, что в ходе наступления ВСУ планируют уничтожать «максимальное количество мобилизованных» россиян, чтобы оказать психологическое давление.

Второй целью ВСУ в ходе контрнаступления он назвал окончательное выведение из строя максимально большого количества российских танков и техники. Третьей составляющей украинского наступления Подоляк назвал атаку по всем направлениям сразу в рамках «тестировочного режима» с целью выявить слабое звено в российской обороне.