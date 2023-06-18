Служба охраны президента ЮАР возвращается на родину после трех ночей в аэропорту

Самолет South African Airways со службой охраны президента ЮАР на борту вылетел из Варшавы в Преторию. Об этом сообщил ТАСС находящийся на борту южноафриканский журналист Питер ду Тойт.

Самолет, на борту которого находилось свыше 100 человек, прибыл в Варшаву 15 июня, откуда делегация ЮАР должна была направиться на Украину, однако польские власти заявили, что на борту было незадекларированное оружие и лица и не разрешили охране президента ЮАР покидать самолет. Борт простоял в аэропорту имени Шопена в Варшаве вместе с пассажирами около 30 часов, после чего людям разрешили отдохнуть в гостинице.

Ранее сообщалось, что Венгрия не выдала самолету службы охраны президента ЮАР Сирила Рамофосы разрешение на пролет через свое воздушное пространство.

Президент ЮАР прилетел в Киев через Женеву утром 16 июня для переговоров о мирном урегулировании на Украине. 17 июня политик вместе с рядом коллег из Африканского союза провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых призвал стороны конфликта «прекратить эту войну».