Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Крыму объяснили заявления Киева о захвате полуострова

Политик Константинов назвал заявления Киева о планах захватить Крым «информвойной»

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал как часть информационной войны все заявления украинского руководства о намерениях добиться захвата Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN утверждал, что конечная цель контрнаступления украинских войск — взять под контроль Крым.

«Против нас ведется информационная война. Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их...», — добавил политик.

По его словам, отвоевать у ядерной державы какую-либо территорию невозможно.

Как считает Константинов, такие новости, как планы вернуть Крым, больше могут быть рассчитаны на внутренних украинских потребителей с целью создания оптимистичного фона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что новые регионы России будут обеспечивать водой по примеру Крыма.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях