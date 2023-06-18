В Крыму объяснили заявления Киева о захвате полуострова

Глава крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал как часть информационной войны все заявления украинского руководства о намерениях добиться захвата Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN утверждал, что конечная цель контрнаступления украинских войск — взять под контроль Крым.

«Против нас ведется информационная война. Сама идея не является реалистичной. Донбасс за девять лет не стал их...», — добавил политик.

По его словам, отвоевать у ядерной державы какую-либо территорию невозможно.

Как считает Константинов, такие новости, как планы вернуть Крым, больше могут быть рассчитаны на внутренних украинских потребителей с целью создания оптимистичного фона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркивал, что новые регионы России будут обеспечивать водой по примеру Крыма.