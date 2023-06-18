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В США предложили сократить объем помощи Украине

Politico: в конгрессе США предложили сократить расходы Пентагона на ракеты для Украины

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Республиканцы в комитете по ассигнованиям палаты представителей конгресса Соединенных Штатов предложили сократить на более $2,5 млрд сумму, которую Пентагон планирует потратить на производство ракет, в частности, для украинской армии. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на проект документа.

По данным издания, законодатели хотят добиться сокращений в тех статьях законопроекта о расходах Министерства обороны США, которые касаются закупок ракет. Politico подчеркивает, что Пентагон стремится оснастить Киев и подготовиться к потенциальному конфликту с Китайской Народной Республикой.

«Комитет обеспокоен тем, что министерство не может предоставить реалистичную оценку затрат и продолжает с этими многолетними заказами на закупку без четкого понимания удельной стоимости каждой программы и производственных мощностей», — отмечается в отчете конгрессменов.

Сэкономленные денежные средства предлагается перенаправить на совершенствование военной подготовки, техническое обслуживание, а также исследование новых технологий.

Ранее Politico сообщало, что члены конгресса США от Демократической и консервативной партии настаивали на том, чтобы администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена отправила Украине боеприпасы большой дальности, так как давно ожидаемое контрнаступление Украины, похоже, началось.

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