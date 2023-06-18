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Илон Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter

Маск призвал вернуть Байдену пароль от Twitter, чтобы тот мог писать в нем самостоятельно

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Benjamin Fanjoy/AP

Американский предприниматель Илон Маск иронично прокомментировал сообщение президента США Джо Байдена в Twitter, призвав вернуть главе государства пароль от соцсети, чтобы глава государства мог писать публикации самостоятельно.

В Twitter от лица Байдена было опубликовано сообщение о том, что пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю. Оно следовало за рядом сообщений о предвыборной встрече главы государства с представителями профсоюзов.

«Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!» — написал Маск.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2024 года.

Ранее Маск подтвердил планы ребрендинга принадлежащей ему социальной сети Twitter.

Также предприниматель заявил, что рассчитывает увидеть на посту президента Соединенных Штатов «нормального человека».

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