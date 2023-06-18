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Блинкен прибыл с визитом в Пекин

The Paper: госсекретарь США Блинкен прибыл с визитом в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Китая, сообщает китайский информационный портал The Paper.

В сообщении говорится, что американский дипломат пробудет в Пекине два дня.

До этого глава Госдепартамента был в Китае был в октябре 2018 года. В ближайшие часы он должен встретиться с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

Ранее Блинкен заявил, что Вашингтон будет расширять свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе и противостоять Китаю.

Также он в ходе слушаний в конгрессе заявил, что страна не ищет конфликта или «холодной войны» с Китаем.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США заинтересованы в расширении каналов связи с КНР, в том числе хотели бы восстановить контакты по военной линии.

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