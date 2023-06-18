В Турции заявили о готовности внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара готова внести свой вклад в урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе, передает телеканал NTV.

По словам Гюлера, на этой встрече турецкая сторона снова подчеркнула, что Анкара «поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины, включая Крым».

«Мы указали на необходимость скорейшего прекращения огня между сторонами конфликта, чтобы не допустить дальнейших разрушений и роста гуманитарной трагедии, заявив о важности средств дипломатии. Мы также подчеркнули, что в этом вопросе, как и в оказании гуманитарной помощи, готовы, как прежде, сделать все от нас зависящее», — сказал министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что что власти страны проводят сбалансированную и взвешенную политику по украинскому конфликту.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.