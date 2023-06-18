В Кремле сообщили об обсуждении расширения БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что на повестке саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проведение которого запланировано на 22-24 августа в Южно-Африканской Республике, будет тема расширения этого объединения.

«Мы ждем, что в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «есть определенные нюансы в подходах», какой формат для расширения объединения лучше принять, «стоит ли его принимать».

относительно того, какой формат для расширения лучше принять, а также стоит ли его принимать.

Песков также указал, что РФ удовлетворена тем, что больше и больше государств проявляют живой интерес к БРИКС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что процесс согласования позиций участников БРИКС о расширении союза запущен.

До этого заместитель главы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, продолжает расти. По его словам, число желающих уже достигло почти двух десятков государств.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи проходят на уровне глав МИД, министров финансов и других. С 2009 года правительства стран БРИКС ежегодно встречаются на официальных саммитах. Последний 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в Китае.