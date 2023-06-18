Песков назвал реализуемой очень большую часть мирной инициативы Африки по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RT, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию конфликта на Украине во многом реализуема.

«Безусловно, очень большая часть мирной инициативы, с которой приехали африканцы, абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что РФ не приемлет положения мирных инициатив, которые не соотносятся с ее позицией. При этом представитель Кремля также отметил, что Москва готова рассматривать все инициативы и высоко оценивает попытки любых стран поучаствовать в них.

17 июня президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, Киев «выкинул документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Лидер РФ также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который накануне показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому.